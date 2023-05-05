دعم كبير لتحسين الأجور للعاملين .. تطوير متوسّع لخدمة الطلاب الوافدين | أخبار جامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان :

دعم كبير لتحسين الأجور للعاملين بالجامعة

الحوار الوطني يتيح مساحة للجميع ويؤكد على احترام حقوق الإنسان

نسعى لأن يخوض ٧٠ ٪ من طلاب الجامعة الاختبارات الإلكترونية بنهاية العام القادم



شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبارها، سواء على مستوى الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس.

ويستعرض موقع صدى البلد، أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

وفي بداية الأسبوع اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع مسئولي الكليات ووجه بتذليل كافة العقبات أمام الطلاب وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم خلال فترة الامتحانات، واتخاذ كافة الاستعدادت الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني بإعلان جداول الامتحانات للطلاب، وتجهيز القاعات وتوفير التهوية الجيدة، وصيانة المراوح والتكييفات، وعمل الصيانات اللازمة، وصيانة أماكن التهوية وأجهزة التبريد فى القاعات لتوفير مناخ ملائم لطلاب الجامعة لأداء الامتحانات.

وشدد رئيس الجامعة خلال اجتماعه مع مسئولي الكليات يوم السبت الماضي على ضرورة تحقيق الانضباط في أعمال الامتحانات والكنترولات بالكليات، وأن يسير التصحيح والرصد بشكل يومي لإعلان نتائج الطلاب في أسرع وقت.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالكليات على الحضور لضمان الانضباط ، وتوفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات، وتوفير أطقم طبية بكل الكليات للتعامل الطبي السريع، والتأكيد على إتخاذ كافة إجراءات التأمين والسلامة وتوفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر.

كما اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع أمناء الجامعة والكليات مؤكداً خلال الاجتماع أن الجامعة سعت لتحسين الوضع المالي لها خلال العام الجامعي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، ودعا الجميع إلى ضرورة أن يعرف صلاحياته ويقوم بتنفيذ مهامه والعمل عليها، لأن الأمناء هم المراقبين الماليين للجامعة، وأشار رئيس الجامعة إلى أن هناك دعم كبير لتحسين الأجور للعاملين بالجامعة ونسعى لأن يشعر بها الجميع وسيتم تخصيص مكافآت تحفيزية للمتميزين، وأن يكون هناك مردود فعلي للعمل وأنتاج بأرقام حقيقية.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد الكارنيهات التي تمت طباعتها خلال العام الجامعي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، ودعا رئيس جامعة حلوان إلى ضرورة متابعة تنفيذ القوانين وتسليم الطلاب وكل منتسبي الجامعة كارنيهات تثبت هويتهم خلال تواجدهم داخل كلياتهم والحرم الجامعي، سواء للعمال أو الموظفين أو الطلاب، ضرورة تفعيل قواعد البيانات بكافة كليات الجامعة.

وفي سياق متصل ناقش الاجتماع الأعمال الجارية بكليات الجامعة وشدد رئيس الجامعة علي ضرورة التخلص الفوري والسريع من مخلفات البناء ومخلفات التجديدات، ومحاسبة المقصرين في ذلك ومتابعة كافة الأعمال والتنظيم والتنظيف والصيانة الفورية للحفاظ على سلامة وأمن الكليات والجامعة.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على أن الجامعة عقدت بروتوكول تعاون في مجال إدارة وتطوير طاقة المخلفات، ويجري التواصل مع الكليات لعمل خطة لتجميع المخلفات وإعادة تدويرها والتحول إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والاستخدام الأمثل للمخلفات وإنتاج الطاقة النظيفة والمنتجات صديقة البيئة.

خلال اجتماع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع أعضاء مكتب الوافدين في منتصف الأسبوع، قال أن ملف الطلاب الوافدين يأتى على رأس أولويات خطة الجامعة، والاهتمام بالطلاب الوافدين من العوامل التي لها مدلول كبير في تحقيق جودة التعليم ورفع التصنيف الدولي للجامعة، كما أن الطلاب الوافدين هم القوة الناعمة وسفراء للجامعة ولمصر في بلادهم مؤكدًا أن لديه طموحات واسعة لتطوير منظومة الطلاب الوافدين.

ودعا رئيس جامعة حلوان إلى ضرورة توفير واستكمال وتنقيح قواعد البيانات الخاصة بالطلاب الوافدين، ووضع ضوابط وآليات واضحة محددة للتيسير عليهم في مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، ومنحهم خدمات مميزة وتوفير الإقامة الملائمة لهم والاحتياجات الأساسية من الإقامة والأنشطة الطلابية ووضع استراتيجيات للتعامل مع الطلاب تتسم المرونة الأكاديمية والإدارية، وتوفير البرامج الدراسية والأنشطة من أجل احتضان الطلاب الوافدين بجامعة حلوان.

وطالب رئيس الجامعة مكتب الوافدين بضرورة العمل على تيسير ومتابعة إجراءات القيد والتسجيل والتخرج للطلاب داخل الجامعة، توفير الرعاية الكاملة للطلاب الوافدين داخل الجامعة، المساعدة فى حل المشكلات الدراسية والإقامة وغيرها داخل وخارج الجامعة، ووضع خطط جديدة مبتكرة لتوفير سكن وإقامة لهم على أعلى مستوى بالجامعة، وكذلك تحديد الاحتياجات المطلوبة من أجل ممارسة الطلاب الأنشطة الطلابية الثقافية والرياضية والفنية وغيرها داخل الجامعة خلال فترة دراستهم.

ومع إنطلاق الامتحانات النهاية أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أن الجامعة تسعى لمواكبة التطور التكنولوجى في الوقت الذي تتجه فيه الدولة نحو التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لزيادة عدد المقررات التي يجري بها الاختبارات الإلكترونية بحيث يتمكن ٧٠٪ من الطلاب من خوض الاختبارات بنظام الاختبارات الإلكترونية وذلك بنهاية العام القادم.

وقال رئيس الجامعة أن هناك اتجاه لتجميع الجهود وربط كيانات الجامعة وتوحيد الجهود لمسئولي التحول الرقمي والاختبارات الإلكترونية لتعميم التجربة على كافة الكليات وتفعيل الاختبارات بالكليات ذات الكثافة الطلابية العالية، مشيرًا إلى أن الجامعة بدأت الاختبارات وكان التركيز على القطاع الطبي ونسعى الآن لتعميم التجربة وتطبيقها على الكليات النظرية والعملية ونشر فلسفة الاختبارات الإلكترونية، وتطبيقها بالقطاعات المختلفة، وإنشاء معامل للاختبارات الإلكترونية بكافة الكليات وربطها بالمركز الرئيس.

و طالب رئيس الجامعة مسئولي الاختبارات الإلكترونية من أجل نشر وتعميم تجربة الاختبارات الإلكترونية بضرورة تحديد الأماكن التي يمكن أن تخصص كمراكز لإجراء الاختبارات، وماهي الأماكن الجاهزة، وعدد الأجهزة المتوفرة والاحتياجات اللازمة للتشغيل والتنسيق مع الكليات لتحديد المقررات الجاهزة التي يمكن ادراجها، وحصر المقررات التي يتم بها إجراء اختبارات البابل شيت وادخالها لتكون مجهزة للاختبارات الإلكترونية.

وناقش الاجتماع الهيكل التنظيمي لمسئولي الاختبارات الإلكترونية وتحديد مسئوليات مركز الحساب العلمى في تشغيل وتوفير الأجهزة وقطع الغيار وتوفير المستهلكات والشبكات وصيانة الأجهزة وتحديد عدد الأجهزة العاملة، بالإضافة إلى دور شئون الطلاب في تنظيم سير الاختبارات الإلكترونية وتوفير المراقبين، وكذلك دور مركز الاختبارات الإلكترونية في نشر ثقافة الاختبارات الإلكترونية وتحديد طبيعة الامتحان وشكل الأسئلة، وتحديد مواعيد الاختبارات والتدريب على الأسئلة.

ومع إنطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لـ"الحوار الوطنى" والتي شارك بها الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والتي عقدت بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة الخبراء، تحت شعار "مساحات مشتركة"، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الحوار الوطني يتيح مساحة للجميع، ويؤكد على احترام حقوق الإنسان، العيش الكريم لكل المواطنين، وتشهد مصر مرحلة جديدة من التحول وهي بدء الجلسات الفعلية للحوار الوطني اليوم 3 مايو 2023، وقد عكست مبادرة الحوار الوطني رؤية القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حول ضرورة تطوير الحياة السياسية في مصر كجزء أساسي من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

ويطرح الحوار الوطني العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول لمخرجات لصالح المواطن المصري، تكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.