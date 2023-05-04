مشاهد من يوم القيامة .. تعرف على تفاصيل خسوف القمر غدًا

يشهد العالم غدًا الجمعة، خسوفًا للقمر من نوع "خسوف شبه الظل"، حيث يمر القمر عبر مركز ظل الأرض، ويغطي ظل الأرض 96.4% تقريبا من سطح القمر، والخسوف الحلقي للقمر أو خسوف شبه الظلي للقمر يصعب مشاهدته في مصر، ويأتى تزامنا مع موعد بدر شهر شوال للعام الهجري الحالي 1445هـ.

7 معلومات عن خسوف القمر

ونستعرض لكم في نقاط أبرز تفاصيل خسوف القمر الذي يحدث غدًا والأماكن التي تشهده :

1- موعد مع خسوف شبه ظلى للقمر الجمعة الموافق 5 مايو 2023.

2- يتفق توقيته مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1444هـ.

3- تغطي منطقة شبه ظل الأرض 96.4 % تقريباً من سطح القمر.

4- يُمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه.

5- يمكن رؤيته فى جنوب وشرق قارة أوربا - قارة أستراليا - معظم قارة آسيا - قارة أفريقيا - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - المحيط الهندي - القارة القطبية الجنوبية).

6- سوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات و ثماني عشرة دقيقة تقريباً.

7- خسوف القمر يصعب رؤيته في مصر.

وفي إطار متصل أكد الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ظاهرة الكسوف حدثت في عهد سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، وقد صادف ذلك وفاة ابنه إبراهيم، وقال الناس إن الشمس كسفت من موت ابن النبي، فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم، وقال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينْخَسِفَانِ لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فَادْعُوا اللَّه وكَبِّرُوا وصَلُّوا وتَصَدَّقُوا".

وتابع فخر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس" ، خسوف القمر وكسوف الشمس، هما آياتان من آيات الله، يريد سبحانه وتعالى أن يري الناس مشاهد يوم القيامة، وينبه عباده بأن الأمر بيده سبحانه، وإذا أراد أن يغير أى أمر فهو تعالى من يتصرف.