حقوق القاهرة: امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنظام البابل شيت

كشف الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن نظام امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

وقال الدكتور محمد سامح ، أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى تعقد بنظام البابل شيت وحضوريا بالكلية طبقا للجدول المعلن على الموقع الرسمى للكلية .

وكان قد أوضح عميد الكلية ، إن كلية الحقوق تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى الثلاثاء ٢٣ مايو القادم ، طبقا للجدول المعلن على الموقع الرسمى .

وأكد عميد الكلية ، أنه تم مراعاة متطلبات الطلاب أن يكون هناك وقت كافو بين المواد و دراسة الجدول قبل الإعلان عنه .

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، تنطلق فعاليات مهرجان الأسر الطلابية بجامعة القاهرة، تحت شعار "خيرها علينا .. لينا مكان" الأحد 7 مايو ويستمر 3 أيام، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر مستشار الأنشطة الطلابية، والدكتور جيهان المنياوي منسق الأنشطة الطلابية ولفيف من الأساتذة والطلاب.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المنافسات التي يتضمنها المهرجان هذا العام، تهدف إلى تعزيز قيم التنافس الشريف بين الطلاب وتنمية قدراتهم على التفكير الإبداعي، كما أن المهرجان يستهدف تقديم رسالة مجتمعية وأخلاقية وفنية تليق باتحاد طلاب الجامعة، موضحًا أن تلك المهرجانات الطلابية تعمل على دمج الطلاب في المجتمع وإطلاق طاقاتهم مما يؤدي إلى تعميق الانتماء للوطن.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تسعى لتغيير العقل المصري حتى نستطيع تغيير مصر للأفضل، لأن مصر تحتاج إلى جهود هذا الجيل وأن يغير الشباب من أنفسهم للأفضل، لافتًا إلى أن نشاط الأسر الطلابية يجمع كل الأنشطة وكل مسارات الإبداع.