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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشناوي: التتويج باللقب تكليل لمجهود اللاعبين.. وشكرًا للجماهير

صدى البلد

عبر محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس ‏السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله علي معلول من ضربة جزاء، ‏في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد محمد بن زايد في الإمارات.‏

وقال الشناوي: «تعرضنا لضغط كبير خلال الفترة الماضية سواء من خلال السفر ‏والمعسكرات وخوض مواجهات حاسمة في كافة البطولات، وأصبح الفريق مطالبًا بالتتويج ‏بلقب كأس السوبر المصري».‏

وواصل كابتن الفريق حديثه: «في الأوقات العصيبة يظهر معدن لاعبي الأهلي، واليوم استطعنا ‏أن نتوج بلقب كأس السوبر بعد مباراة قوية بين الأهلي وبيراميدز، ووسط حضور حشد ودعم ‏جماهيري كبير في المدرجات».‏

ووجه الشناوي رسالة إلى زملائه بالفريق وطالبهم بالاستمرار في مشوار المنافسة بدوري ‏أبطال إفريقيا، والسير بنفس الخطوات الثابتة نحو التتويج بلقب الدوري الممتاز لإسعاد ‏الجماهير.‏

كما وجه كابتن الأهلي الشكر إلى دولة الإمارات على استضافة مباراة كأس السوبر، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي دائمًا ما تغمرهم السعادة البالغة حال تواجدهم في بلدهم الثاني دولة ‏الإمارات.‏

واختتم محمد الشناوي تصريحاته بتوجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي والجهاز الفني ‏واللاعبين والجماهير، وهنأ الجميع على التتويج باللقب.‏

 

محمد الشناوي الفترة الماضية كأس السوبر المصري دولة الامارات كأس السوبر

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