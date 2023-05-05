الشناوي: التتويج باللقب تكليل لمجهود اللاعبين.. وشكرًا للجماهير

عبر محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس ‏السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد سجله علي معلول من ضربة جزاء، ‏في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد محمد بن زايد في الإمارات.‏

وقال الشناوي: «تعرضنا لضغط كبير خلال الفترة الماضية سواء من خلال السفر ‏والمعسكرات وخوض مواجهات حاسمة في كافة البطولات، وأصبح الفريق مطالبًا بالتتويج ‏بلقب كأس السوبر المصري».‏

وواصل كابتن الفريق حديثه: «في الأوقات العصيبة يظهر معدن لاعبي الأهلي، واليوم استطعنا ‏أن نتوج بلقب كأس السوبر بعد مباراة قوية بين الأهلي وبيراميدز، ووسط حضور حشد ودعم ‏جماهيري كبير في المدرجات».‏

ووجه الشناوي رسالة إلى زملائه بالفريق وطالبهم بالاستمرار في مشوار المنافسة بدوري ‏أبطال إفريقيا، والسير بنفس الخطوات الثابتة نحو التتويج بلقب الدوري الممتاز لإسعاد ‏الجماهير.‏

كما وجه كابتن الأهلي الشكر إلى دولة الإمارات على استضافة مباراة كأس السوبر، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي دائمًا ما تغمرهم السعادة البالغة حال تواجدهم في بلدهم الثاني دولة ‏الإمارات.‏

واختتم محمد الشناوي تصريحاته بتوجيه الشكر إلى مجلس إدارة النادي والجهاز الفني ‏واللاعبين والجماهير، وهنأ الجميع على التتويج باللقب.‏