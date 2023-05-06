استخدم اسم قطة.. تيك توك متهم بالتجسس على صحفية من فاينانشال تايمز

اتُهم أفراد من إدارة موقع التواصل الاجتماعي تيك توك TikTok الصينية بالتجسس على صحفية بريطانية تعمل بجريدة فاينانشال تايمز من خلال حساب مسمى على اسم قطتها.

وفقا لما جاء في تقرير موقع بي بي سي الإخباري، الصحفية كريستينا كريدل التي تتخذ من لندن مقرا لها تلقت إنذارًا من TikTok قبل يومين من أعياد الكريسماس، لتنبيهها من أن حسابها تم اخترقه من قبل قراصنة.

TikTok

أخبرتها منصة مشاركة مقاطع الفيديو الصينية أن اثنين من موظفيها في الصين واثنين في الولايات المتحدة توصلوا إلى بياناتها الشخصية من حسابها على تيك توك دون علمها أو موافقتها، وقالت الصحفية : "لقد كان الأمر مخيفًا وفظيعًا حقًا ، وشخصيًا، لقد تم انتهاك خصوصيتي تمامًا".

وتحكي الصحفية "عندما تلقيت الخبر كنت أقضي إجازتي في منزل عائلتي مع أختي المراهقة وأبناء عمومتي المراهقين وجميعهم يستخدمون TikTok بشكل يومس بعد أن عرفنا بخبر القرصنة كنا في حيرة من أمرنا، وتسألنا هل يجب أن نقلق؟"

اعترفت TikTok بأن بعض موظفيها "أساءوا استخدام سلطتهم" للوصول إلى معلومات الصحفية الخاصة في محاولة لإنشاء رابط بين موظفي الشركة وما يدور في أروقة عالم الصحافة بعد سلسلة من التسريبات.

أوضحت تيك توك أن أعضاء قسم التدقيق التابع عرفوا موقع عنوان IP الخاص بـ كريستينا، وهو معرف فريد لكل جهاز على حدى، وقارنوه ببيانات IP لعدد من موظفيها لم تفصح عن عددهم.

قالت مراسلة التكنولوجيا في Financial Times في المقابلة إنها لا بالضبط الوقت والمكان الذي تم تعقبها فيه لكنها أكدت في الصيف الماضي أنها كانت تتحدث إلى موظفي TikTok حول ممارسات الشركة.