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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

متى يظهر لك قرينك من الجن؟.. احذر هذا الفعل يجعلك تراه أمامك

متى يظهر لك قرينك
متى يظهر لك قرينك

لاشك أن عالم الجن من العوالم الخفية والمخيفة ، التي تحوي الكثير من الأسرار وما يعطيها أهمية أن هذا العالم ليس بعيدًا عنا ، ولعل القرين هو أقربهم للإنسان، حيث إن لكل شخص قرين من الجن، ولعل كثرة الروايات المنتشرة عنه بين الناس ، هي ما تطرح السؤال عن متى يظهر لك قرينك من الجن ؟، وما إذا كانت رؤيته ممكنة وهل هو شيطان ؟ وهل يظهر للجميع أم لأشخاص وأفعال بعينها، ومما يعطي أهمية لسؤال متى يظهر لك قرينك من الجن ؟ من أنها في ذاته يعد أحد الأفكار المرعبة فليس من السهل علينك أن ترى جني ولو كان قرينك .

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متى يظهر لك قرينك من الجن

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن القرين لا يظهر للإنسان إلا إذا باع نفسه لقرينه من الجن.

وأوضح «جمعة»، في إجابته عن سؤال «هل يظهر القرين للإنسان ؟، ومتى يظهر لك قرينك من الجن ؟ »، أنه في هذه الحالة تكون كارثة بأن يُطيع الإنسان كل أوامر الشيطان، فيأمره بالوضوء باللبن، والسجود للأصنام، وقتل ابنه للحصول على الأموال، وبذلك يتحول الإنسان لشيطان.

وأضاف أن ما يردد بشأن وجود سحر للقرين للإنسان ليس صحيحًا، مشددًا على أن دور القرين من الجن هو تزيين الأعمال فقط، وكلما استجاب الإنسان لفكرة زين له أخرى، منوهًا بأن الإنسان غير السوى يكون ألعوبة بيد الشيطان، لأنه يفرح بعروضه الشيطانية التي تميل إليها نفسه الأمارة بالسوء وتطالبه بالمزيد منها.

ما هو القرين

واستطرد : والقرين هو الشّيء الّذي يلازم الإنسان أينما كان، في حلّه وترحاله، وهو معلّقٌ به، وتكمن وظيفته الحقيقيّة بالإيحاء إلى الإنسان ولبسه، ويعدّ حديث النّفس من فعل القرين، فمن منّا لا تحدّثه نفسه؛ فقال الرسول - صلّى الله عليه وسلّم-: «ما منكم من أحدٍ إلّا وقد وُكّل به قرينه من الجنّ وقرينه من الملائكة!!، قالوا : وإيّاك يا رسول الله؟ قال: وإيّاي، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلّا بخير».

وعرّف البعض القرين بأنّه شيطانٌ مسلّط على الإنسان بإذن الله -عزّ وجل- يأمره بالفحشاء، وينهاه عن المعروف، ودليل ذلك قوله – تعالى-: «الشّيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء». والله – تعالى- قد منَّ على العبد بقلبٍ سليم صادق، فإنّه يقوّيه على قرينه، ومن ذلك قوله تعالى: «وإمّا ينزغنّك من الشّيطان نزغٌ فاستعذ بالله إنّه هو السّميع العليم»، وعمل القرين من الشياطين الوسوسة والشكّ والظنّ وتزيين الباطل للإنسان، إضافةً إلى التّعاون مع السّحرة وشياطينهم في حالة الحاجة إليه.

 هل القرين يؤذي صاحبه

وأشار إلى أن القرآن الكريم وصف القرين بأنه وسواس خناس، وأن كيده ضعيف ولا يستطيع أن يؤذى الإنسان، ودوه تزيين الشهوات لابن آدم، مستشهدًا بقول الله تعالى: «إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا» سورة النساء (76)، وقوله تعالى: «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ» سورة الناس.

وأفاد بأنه يخنس أي يهرب عند الاستعاذة وقول لا إله إلا الله، والاستغفار، منبهًا على أن الذِكر يصيب الشيطان بصداع، منبهًا إلى أن النفس الأمارة بالسوء تأثيرها على صحابها أخطر من القرين الذي يزين له الشهوات، فالقرين يزين للإنسان الشهوات ولا يلح عليه بل يعرض عليه المعصية ويتركه للاختيار.

وتابع: أما النفس الأمارة فتلِح على صاحبها بفعل المحرمات ولا تتركه إلا بفعلها، مستشهدًا بقول الله تعالى: «قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ» سورة ق الآية (27)، وقد ذُكِر القرين في القرآن الكريم في عدّة مواضع، وبيّنت هذه المواضع أنّه يضرّ الإنسان، ويزيّن له المعاصي في أغلب الحالات، ومن ذلك:

- قوله تعالى: «ومن يعشُ عن ذكر الرّحمن نقيّض له شيطانا فهو له قرين»، ( الزّخرف 36).
- قوله تعالى: «قال قائلٌ منهم إنّي كان لي قرين»، (الصّافات 51).
- قوله سبحانه: «حتّى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بُعد المشرقين فبئس القرين»، (الزّخرف38).

كيفية التغلب على القرين من الجن

ورد أنه يمكن للإنسان التغلّب على قرينه من الجن المؤذي  عن طريق ثلاثة أمور، وهي :

-التحصّن وقراءة القرآن.
- المحافظة على أذكار الصّباح والمساء.
- قراءة سورة البقرة كلّ ثلاثة أيّام مرّةً؛ فهي طاردة للشرّ وللسحر.

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