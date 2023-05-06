بعد هجومها على زوجة حسن شاكوش.. اطلالات أثارت ضجة حول رضوى الشربيني

تصدَّرت رضوي الشربيني تريند السوشيال ميديا، بسبب تعليقها على ما قام به المطرب الشعبى حسن شاكوش وطرده لزوجته .





وكتبت الإعلامية رضوي الشربيني، تعليقها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، تعليقًاعلى أزمة حسن شاكوش وزوجته، بعد أن حررت الأخيرة محضرا ضده.





وكتبت رضوي الشربيني على صفحتها الشخصية في فيس بوك: "كدة يا حسن تطرد بنت الجيران بعد ما سجدت لربنا سجدة شكر قدام الناس كلها علشان اتجوزتك وكمان تدخلها القسم بعد شهرين جواز يا راجل!..





وتابعت رضوي الشربيني:"تقديرك للراجل اللي معاكي بيتبني بالمواقف والعشرة ودول الإثبات الوحيد ف ما تسبقوش الأحداث… وتقديرك ليه مش معناه إنك تتنازلي أو تقللي من نفسك علشانه".





وتتميز الإعلامية رضوى الشربيني ، بإطلالاتها الأنيقة التى تكشف عن أنوثتها و جسمها الممشوق، فهى تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه.

ومن الناحية الجمالية تعتمد الإعلامية رضوى الشربيني ، على المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا .

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