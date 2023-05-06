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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد هجومها على زوجة حسن شاكوش.. اطلالات أثارت ضجة حول رضوى الشربيني

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

تصدَّرت رضوي الشربيني تريند السوشيال ميديا، بسبب تعليقها على ما قام به المطرب الشعبى  حسن شاكوش  وطرده لزوجته .


 

وكتبت الإعلامية رضوي الشربيني، تعليقها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، تعليقًاعلى أزمة حسن شاكوش وزوجته، بعد أن حررت الأخيرة محضرا ضده.


 

وكتبت رضوي الشربيني  على صفحتها  الشخصية في فيس بوك: "كدة يا حسن تطرد بنت الجيران بعد ما سجدت لربنا سجدة شكر قدام الناس كلها علشان اتجوزتك وكمان تدخلها القسم بعد شهرين جواز يا راجل!..

 


 

وتابعت رضوي الشربيني:"تقديرك للراجل اللي معاكي بيتبني بالمواقف والعشرة ودول الإثبات الوحيد ف ما تسبقوش الأحداث… وتقديرك ليه مش معناه إنك تتنازلي أو تقللي من نفسك علشانه".


 

وتتميز الإعلامية  رضوى الشربيني ، بإطلالاتها الأنيقة التى تكشف عن أنوثتها و جسمها الممشوق، فهى تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه.

 

ومن الناحية الجمالية تعتمد  الإعلامية  رضوى الشربيني ، على المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا .

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