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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع كبير في سعر النفط عالميا

أرشيفية
أرشيفية

ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة لكنها تكبدت ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ‏بعدما سجلت هبوطًا حادًا في وقت سابق من الأسبوع قبيل قرارات رفع الفائدة من ‏بنوك مركزية كبرى وبفعل مخاوف من أن تؤدي الأزمة المصرفية بالولايات ‏المتحدة لإبطاء الاقتصاد وتراجع الطلب على النفط.‏

وأغلق خام برنت مرتفعًا 2.80 دولار، أي 3.9%، عند 75.30 دولار للبرميل. ‏وزاد خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 2.78 دولار، أي 4.1%، ليبلغ 71.34 ‏دولار للبرميل عند التسوية وذلك بعدما تراجع على مدى أربعة أيام لأدنى مستوياته ‏منذ أواخر 2021.‏

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وأنهى خام برنت الأسبوع منخفضًا حوالي 5.3% بينما هوى خام غرب تكساس ‏الوسيط 7.1% حتى رغم انتعاشهما الجمعة، فيما انخفض خاما القياس على مدى ثلاثة أسابيع متصلة للمرة الأولى منذ نوفمبر.

وساعد تقرير أفضل من المتوقع للوظائف بالولايات المتحدة على تهدئة المخاوف ‏من حدوث ركود اقتصادي وشيك الذي كانت من ضمن أسبابها تجدد المخاوف ‏المصرفية. ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يتوقف مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو.

لكن نشاط المصانع انكمش في الصين بشكل غير متوقع في أبريل مع تراجع ‏الطلبيات وفي ظل تأثر قطاع الصناعات التحويلية بضعف الطلب المحلي.‏

لكن توقعات بتخفيضات محتملة في الإمدادات خلال الاجتماع المقبل لمجموعة ‏أوبك+ للدول المنتجة في يونيو قدمت بعض الدعم للأسعار.


 

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