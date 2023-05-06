ارتفاع كبير في سعر النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة لكنها تكبدت ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ‏بعدما سجلت هبوطًا حادًا في وقت سابق من الأسبوع قبيل قرارات رفع الفائدة من ‏بنوك مركزية كبرى وبفعل مخاوف من أن تؤدي الأزمة المصرفية بالولايات ‏المتحدة لإبطاء الاقتصاد وتراجع الطلب على النفط.‏

وأغلق خام برنت مرتفعًا 2.80 دولار، أي 3.9%، عند 75.30 دولار للبرميل. ‏وزاد خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 2.78 دولار، أي 4.1%، ليبلغ 71.34 ‏دولار للبرميل عند التسوية وذلك بعدما تراجع على مدى أربعة أيام لأدنى مستوياته ‏منذ أواخر 2021.‏

وأنهى خام برنت الأسبوع منخفضًا حوالي 5.3% بينما هوى خام غرب تكساس ‏الوسيط 7.1% حتى رغم انتعاشهما الجمعة، فيما انخفض خاما القياس على مدى ثلاثة أسابيع متصلة للمرة الأولى منذ نوفمبر.

وساعد تقرير أفضل من المتوقع للوظائف بالولايات المتحدة على تهدئة المخاوف ‏من حدوث ركود اقتصادي وشيك الذي كانت من ضمن أسبابها تجدد المخاوف ‏المصرفية. ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يتوقف مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو.

لكن نشاط المصانع انكمش في الصين بشكل غير متوقع في أبريل مع تراجع ‏الطلبيات وفي ظل تأثر قطاع الصناعات التحويلية بضعف الطلب المحلي.‏

لكن توقعات بتخفيضات محتملة في الإمدادات خلال الاجتماع المقبل لمجموعة ‏أوبك+ للدول المنتجة في يونيو قدمت بعض الدعم للأسعار.



