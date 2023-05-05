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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النفط يرتفع في التعاملات الآسيوية ويتجه لثالث خسارة أسبوعية

النفط يرتفع ويتجه
النفط يرتفع ويتجه لثالث خسارة أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي بعد أن شهدت الأسواق تراجعات حادة وسط المخاوف من ضعف الاقتصاد الأمريكي وتباطؤ الطلب الصيني.

 

وبحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 60 سنتا، أو 0.8 % إلى 73.10 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا، أو 0.8 % أيضا، إلى 69.08 دولار للبرميل بعد تسجيل خسائر على مدى أربعة أيام متتالية.

وبالنسبة للأسبوع، يتجه خام برنت لإنهائه منخفضا 8.1 % بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لتسجيل تراجع 10.0 بالمئة.

 

وقال جون رونج يب، محلل السوق في آي.جي بسنغافورة "لقد كانت ضربة مزدوجة لأسعار النفط"، مشيرا إلى أن "تجدد الأزمات المصرفية الأمريكية (أثار) مخاوف من انتشارها وتزايد الحديث عن ركود، في حين أدى الانكماش المفاجئ في أنشطة الصناعات التحويلية بالصين إلى انحسار التفاؤل حيال آفاق الطلب على النفط".

 

واستمرت المخاوف من الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة بعد إعلان بنك باك ويست بانكورب اعتزامه بحث الخيارات الإستراتيجية وسط أزمة تعصف به.

 

وفي الصين، انكمش نشاط المصانع بشكل غير متوقع في أبريل مع انخفاض الطلبيات وتراجع الطلب المحلي.

 

ومع ذلك، قال كلفن وونج، كبير محللي السوق في أواندا بسنغافورة، إن الأسعار تلقت بعض الدعم من توقعات خفض الإمداد المحتمل في اجتماع أوبك+ المقبل في يونيو.

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