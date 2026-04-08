توجو : 2.4 مليار فرنك أفريقي لتزويد المنازل بأنظمة الطاقة الشمسية

تتواصل سياسة توفير الكهرباء للجميع بحلول عام 2030 في توجو من خلال عدة مبادرات تقودها السلطات العامة، ومن بين هذه المبادرات توفير أنظمة الطاقة الشمسية للأسر، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا، بميزانية قدرها 2,4 مليار فرنك أفريقي مخصصة لهذا العام.

ونقلت وكالة ايكوفين المعنية بالشئون المالية والاقتصادية الافريقية عن وزارة المالية والميزانية، التي تنشر هذه المعلومات في وثيقتها السنوية "ميزانية المواطن"، ستمكن هذه الموارد حوالي 100,500 أسرة في جميع أنحاء البلاد من الحصول على هذه الأنظمة.

وتتكون أنظمة الطاقة الشمسية عادة من ألواح كهروضوئية، وبطاريات تخزين، وكابلات كهربائية، ومعدات إضاءة، وأجهزة منزلية أساسية.

وتهدف هذه المبادرة بالدرجة الأولى إلى دعم المجتمعات البعيدة عن شبكة الكهرباء الوطنية، وذلك بهدف تعزيز استخدام الكهرباء.

وتحديدا، من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من المعدات خلال العام الحالي 2026 إلى30 الف أسرة في منطقة بلاتو، و16 الف أسرة في منطقة ماريتيم، و23 الف أسرة في منطقة كارا. أما في منطقتي الوسطى والسافانا، فمن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين إلى 16 الف و15,500أسرة على التوالي.

وإلى جانب توفير الكهرباء، يتوقع أن تساهم هذه الأنظمة الشمسية في تحسين الظروف المعيشية للسكان المستفيدين ودعم تنمية الأنشطة المدرة للدخل. ويمكن أن يستفيد تنفيذ هذا البرنامج من دعم الشركاء التقنيين والماليين.