أحمد حمدي: مصر تتعامل باحترافية كبيرة وحكمة مع الأزمة السودانية

قال الكاتب الصحفي أحمد حمدي، محرر شئون رئاسة الجمهورية بجريدة “أخبار اليوم”، إن مصر تتعامل باحترافية كبيرة وحكمة مع الأزمة السودانية، متابعا: “مصر قوية ومسيطرة ومدركة لأبعاد المخاطر التي تحيط بها”.

وأضاف أحمد حمدي، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن مصر تتعامل بحكمة كبيرة فيما يخص أزمات الدول المحيطة بها، منوها إلى أن الدولة تسعى إلى حل الأزمة السودانية.

وأكد أن مصر أكبر دولة حاضنة لأشقائها، متابعا: "مصر دولة كبير بأفعالها وليس مجرد كلام، وتعاملنا مع الأشقاء في السودان أو اليمن خير دليل على ذلك".