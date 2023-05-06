أداة إعلامية قوية وجهاز حكومي صريح.. أحمد حمدي يوضح آليات التصدى للشائعات

تحدث الكاتب الصحفي أحمد حمدي، محرر شئون رئاسة الجمهورية بجريدة “أخبار اليوم”، عن انتشار شائعة دخول مصر فى موجات وبائية حذرت منها منظمة الصحة العالمية نتيجة دخول عدد كبير من السودانيين إلى مصر، قائلا: “أحيانا يكون هناك شائعات خبيثة ومغرضة وأخرى طبيعية ومتوقعة”.

وأضاف أحمد حمدي، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الحكومة تلعب دورا هاما في التصدى للشائعات، من خلال رصد الحقائق والرد، متابعا: “الأقاويل والشائعات المنتشرة حول انتشار موجات وبائية يمكن أن تضر بالسياحة”.

وتابع: “تلك الشائعات من الممكن أن تؤثر على السياحة، ولذلك يجب على وزارة الصحة والدولة التصدى لها، من خلال نشر الحقائق ورصد ما يتم على أرض الواقع”.

وشدد على أهمية وجود أداة إعلامية قوية وجهاز حكومي صريح للتعامل مع الشائعات.