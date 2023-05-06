تجديد حبس 3 أشخاص تعدوا علي محامين بالمحلة 15 يوما

أصدر المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته الي المستشار فتحي زهران رئيس نيابة مركز المحلة بتجديد حبس 3 متهمين من أبناء عائلة الهلالي 15 يوما علي ذمة التحقيقات لارتكابهم واقعة بلطجة والتعدي بأدوات حادة علي محامين أثناء أداء مهام عملهم بنطاق قري مركز المحلة لحين الاطلاع علي اقوال شهود عيان وتقارير طبية لضحايا الواقعة .



وتعود احداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد حوامل مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من المدعو ابراهيم الهليس المحامي وهبة الزيادي المحامي بالتعدي عليهما بالضرب بالأسلحة البيضاء والأدوات الحادة ضد كل من علي السيد الهلالي وشريف السيد الهلالي ورضا السيد الهلالي بنطاق قرية بطينة بمركز المحلة الكبرى .



واوصي مدير المباحث الجنائية اللواء ياسر عبد الحميد بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة بالانتقال الي مكان الحادث للوقوف على آخر التطورات وتبين إصابة الضحايا بكدمات بالوجه والرأس والعين جراء واقعة الاعتداء من واقع التقارير الطبية.



وبتقنين الإجراءات الامنية الثابتة والمتحركة تمكن المقدم محمد براسي مفتش مباحث مركز المحلة والرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة وقوات من الشرطة السرية من ضبط المتهمين واقتيادهم الي ديوان مركز شرطة المحلة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر رقم 15494 جنح مركز المحلة لسنة 2023م و أخطرت النيابة العامة للتحقيق .