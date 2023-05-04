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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ادعت أنني ضعيف.. قاتل عروس طنطا: رفضت إعطائي حقوقي الشرعية |صور

عروس طنطا
عروس طنطا

فجّر "محمد .م" 34 سنة والمعروف إعلاميًا بالعريس المتهم بإنهاء حياة عروسه عقب 48 ساعة من زواجهما بعش الزوجية بطنطا خلال تحقيقات النيابة العامة أن عروسه الضحية "آية الشبيني" خلال الساعات الأولي من زواجهما وإغلاق عش الزوجية عليهما عقب الانتهاء من حفل زفافهما ادعت بمرورها بوعكة صحية والامتناع عن إعطائه حقوقه الشرعية كالزوجين طوال 48 ساعة الأولي من الزواج.

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وأشار الزوج خلال جهات التحقيق في النيابة العامة إلى أن فترة الخطوبة بينه وبين العروس بلغت نحو 8 أشهر على الأكثر، لافتًا إلى أنه في يوم الصباحية حضرت في يوم الصباحية للتهنئة وأعطت ابنتها شبكة المشغولات الذهبية الخاص بي بعد ما طالبتها قبيل ساعات من ليلة الزفاف.

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وتابع الزوج المتهم أنه تعرّض للصدمة وحالة من الغضب الكارثي مشيرًا بقوله "وصلت لمرحلة الجنون حينما تشاجرت مع مراتي وأشارتها باعتراضها وتنمرها علي لوني كوني صاحب بشرة سمراء ورفضها إعطائي حقوقي الشرعية واتهامها لي أني ضعيف وغير قادر علي إعطائها حقوقها" .

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وكشف الزوج والدموع ولحظات الندم تُحاصر وجهه الشاحب أمام جهات التحقيق أنه لم يتوان لحظة عن إسعادها ولكن في لحظة الأزمة وانبعاث الخلاف أشده بينهما لم يجد مفرًا في التوجّه إلى مطبخ عش الزوجية واستخدام سلاح أبيض وانهالت عليها بالأيدي والأرجل ولقنها طعنات غادرة أودت بحياتها في الحال غارقه في دمها علي حد قوله .

واختتم الزوج المتهم في أقواله أنه في حال غضبه الشديد اتصل هاتفيًا بشقيق زوجته الأكبر مرددًا عبارة "أنا مطلقتش أختك وتعالى استلمها جثة" مبينًا أنه ترك المنزل بعدها وانطلق يهرول في حالة صدمةه في الشارع لولا تدخل جيرانه وبعض زملائه في تهدئته بمحيط إقامته بعش الزوجية وبعدها سلم نفسه للجهات المختصة بالتحقيق معه .

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وكان قاضي المعارضات بمحكمة طنطا بمحافظة الغربية قرر تجديد حبس عريس 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل عروسته بعد عدة أيام من زفافهما، داخل شقتهما.
في ذات السياق أكد اسماعيل الشبيني عم ومحامي الفتاة الضحية ان الزوج الجاني ارتكب جريمة شنعاء لافتا إلى أن الإصابات الظاهرية جاءت عبارة عن وجود 8 طعنات متفرقة، وقطع في الاصبع، وأنها مازالت عذراء.

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كما أكد المحامي أن الزوج تربص بعروسه وبيت النية  بها بعد أن استهل آلة حادة من المطبخ، وما أن ظفر بها انهال عليها بعدة طعنات متفرقة، وأن النيابة العامة تباشر التحقيق في القضية، وفي انتظار ما تسفر عنه التحقيقات.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يتضمن العثور على  "آية . ح .ا" عروسة متزوجة من يومين، جثة هامدة داخل غرفة نومها، مصابة بـ 8 طعنات متفرقة في الجسد، وأن المتهم زوجها " محمد. ا، 29 عاماً"، ومقيمان عزبة كفر داوود، التابعة إلى قرية نفيا، بمركز طنطا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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