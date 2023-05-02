رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر الدولي السابع لكلية التجارة بالعاصمة الإدارية.. صور

د. محمود ذكى : المؤتمر لدعم البحث العلمى فى بيئة الأعمال الحديثة لمواكبة انجازات "الجمهورية الجديدة "

افتتح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا المؤتمر الدولي السابع لكلية التجارة تحت عنوان " بيئة الأعمال الحديثة في ظل المتغيرات العالمية" الذي تم عقده بالعاصمة الإدارية تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور هاني الشامي عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور ياسر الجرف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة دينا عبد الهادي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة بدر مقرر المؤتمر، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة والجامعات المصرية والخبراء.

وأشار الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا خلال كلمته الى اهمية دور المؤتمر كمنصة

تجمع كوكبة من كبار العلماء الاكاديميين والباحثين وخبراء الاقتصاد لتبادل خبراتهم ونتائج ابحاثهم في جميع الجوانب الاقتصادية والادارية والمحاسبية والاحصائية والتأمينية لدعم البحث العلمى ومواكبة الانجازات و الخطوات الواسعة التى تخطوها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء حاضرها ومستقبلها ، ويتوجها إنجازات نراها تتحقق يوما بعد يوم وواقعا نعيشه ومستقبلا نثق في قيادتنا السياسية لتحقيقه لبناء الجمهورية الجديدة والتى تعد نقطة الانطلاق الكبرى لمصر فى القرن الحادى والعشرين.. نهضة وتنمية وتقدم.. اقتصاد قوى قادر واحتياجات الوطن والمواطن.

وأشار الى الجمهورية الجديدة تحقق الأحلا م الوطنية الكبرى التى روادت كل الأجيال على مر التاريخ ..جمهورية تبنيها سواعد المصريين تستهدف توفير حياة كريمة للإنسان المصري من خلال استخدام علوم وأساليب التكنولوجيا الرقمية الذكية في بناء وتطوير قدرات الشباب المصري علميا وعمليا ليواكب متطلبات رؤية مصر 2030، ولتحفيز الشباب للعمل في مشروعات التنمية القومية وتشغيلها والتي تعتمد علي نظم النقل الذكي والاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية وتطوير نظم التعليم الإلكتروني التفاعلي وتطوير الصناعات والمنتجات المختلفة من خلال العمل علي زيادة الإنتاج وزيادة العائد علي الاستثمار وزيادة الصادرات وتحسين مؤشرات تقارير مؤسسات الائتمان الدولية



وأكد د.ذكى إدراك جامعة طنطا لمسئولياتها المجتمعية على كافة المستويات وهو ما يتبلور في كافة الأنشطة والفعاليات العلمية والمجتمعية التي تنظمها وتشارك بها، مشددا على أن تجربة جامعة طنطا رائدة في التحول الرقمي وتطبيق نظم السداد الالكتروني من خلال المنصات الالكترونية وبالتكامل مع منظومات الدفع الالكتروني والتي تضمن تحقيق جودة وشفافية وتيسير الخدمات المالية التي تقدمها الجامعة، مع تعظيم قدرات البنية التحتية والمعلوماتية للمنظومة الاليكترونية بالجامعة.

وأضاف الدكتور كمال عكاشة أن أهمية المؤتمر تأتي نظرا للتحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم حاليا، مشيرا الى أن الفعاليات العلمية التي تنظمها مؤسسات التعليم العالي تستهدف انتاج مخرجات تفيد في المجالات الأكاديمية والمهنية على قدم السواء، وتسهم بشكل واضح في تحسين إدارة العمليات التنموية وخاصة للقطاعات الاقتصادية والصناعية، موضحا حدوث طفرة كبيرة في النشر والبحث العلمي بجامعة طنطا خلال الثلاثة أعوام السابقة وهو ما ينعكس بوضوح في تحسين موقع الجامعة في التصنيفات المحلية والدولية.

وأوضح الدكتور هاني الشامي ان بيئة الاعمال والاقتصاد القومي قد تأثرت بما يدور حولنا من احداث وتداعيات عالمية مثل جائحة كورونا ، الحرب الروسية الاوكرانية ومدى تأثيرها علي سلاسل الامداد ، والركود وتعاظم التضخم العالمي،ه بالإضافة الي عرض التحديات العملية التي تمت مواجهتها والحلول المعتمدة في مجالاتهم العملية

IMG-20230502-WA0033

IMG-20230502-WA0035

IMG-20230502-WA0036

IMG-20230502-WA0032

IMG-20230502-WA0034