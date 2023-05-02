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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طفشت بسبب طلاق والديها.. اختفاء فتاة عن منزل أسرتها وأمن الغربية يحقق

الفتاة المتغيبه عن
الفتاة المتغيبه عن أسرتها بالغربية

يكثف رجال الأمن بالغربية جهودهم لضبط فتاة في منتصف العقد الثاني من عمرها اختفت عن منزل أسرتها في قرية كفر الشيخ سليم بمركز طنطا ، حيث سادت حالة من الحزن بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ اختفاء الفتاة  علي خلفية خلافات أسرية مع والدها بعد انفصالها عن أمه وزواجه بأخري .

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وتداول أقارب الفتاة وزميلاتها استغاثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فسبوك لمناشدة الجهات المعنية الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الفتاة ملك محمد الدماطي  15 سنة إلي منزلها بعدما تغيبت بشكل مفاجىء عن المنزل بقرية كفر الشيخ سليم بنطاق دائرة مركز طنطا. 

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وأفادت مصادر مقربة من أسرة الفتاة أنها خرجت منزلها من قرابة أسبوع على الأكثر بعدما نشبت سلسله من المشادات الكلامية بينها من جهه ومع والدها من جهه أخرى وذلك على خلفية انفصاله عن والدتها وزواجه من سيدة أخرى.

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الجدير بالذكر أن أسر وعائلات القرية يواصلون البحث ليلا ونهارا عن الفتاة ضحية الخلافات الأسرية وتم إخطار الجهات الأمنية للتحقيق في الواقعة والبحث عن الفتاة لإعادتها إلي منزلها في اسرع وقت حفاظا على حياتها وسلامتها .

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اختفاء فتاة أسرتها طنطا خلافات اسرية امن الغربية التواصل الاجتماعي الفتاة ضحية الجهات المعنية

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