الغربية .. 13 شخصا حصيلة المصابين بعقر كلب ضال بقرية شبرابابل

الطب البيطري يوجه بشن حملات مكبرة لمواجهه الكلاب المسعورة

ارتفعت حصيلة مصابين من أطفال أسر وعائلات قرية شبرابابل بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مساء اليوم الي 13 مصاب تم نقلهم وعلاجهم بمستشفي المحلة العام واعطاءهم مصل عضة الكلب لتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم .



وكانت غرفة العمليات بديوان مديرية الصحة بمحافظة الغربية تلقت إخطارا من طوارىء مستشفي المحلة العام باستقبال 13 مصاب من الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين "14_20" سنة .

في المقابل اعطي الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية توجيهاته العاجلة إلي الدكتور توفيق الإبس مدير مستشفي المحلة العام بسرعه توفير الامصال والتحصينات الطبية اللازمة للمرضي خلال الفترة المقبلة.



الجدير بالذكر أن كافة الحالات المصابة تم خروجهم بالكامل من أقسام الطوارئ والاستقبال عقب أخذ الامصال والتحصينات اللازمة لإنقاذ حياتهم .

من ناحية أخري وجه الدكتور حاتم كمال انور مدير الطب البيطري بالغربية في تعليماته إلي مدير إدارة الطب البيطري. بنطاق مركز المحلة بشن حملات مكبرة لمواجهه ظاهرة الكلاب الضالة .