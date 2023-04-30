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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.. المنطقة الغربية العسكرية تنظم فعاليات لدعم المجتمع المدنى

المنطقة الغربية العسكرية
المنطقة الغربية العسكرية تنظم فاعليات لدعم المجتمع المدنى

نظمت المنطقة الغربية العسكرية عدداً من الفعاليات المميزة لزيادة أواصر الترابط مع المجتمع المدنى؛ وذلك تزامناً مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الواحد والأربعين لتحرير سيناء.

وقد نظمت المنطقة الغربية العسكرية لقاءاً توعوياً مع عدد من أبناء محافظة مطروح وعدد من شيوخ وعواقل وعمد وأعضاء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والأطفال من ذوى الهمم.

المنطقة الغربية العسكرية تنظم فاعليات لدعم المجتمع المدنى بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

المنطقة الغربية العسكرية

و تضمن لقاء المنطقة الغربية العسكرية استعراض جهود المنطقة من خلال حفر 22 بئر مياه بالمدن والقرى نطاق المسئولية ، فضلاً عن فتح المنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة ، وكذا توزيع عدد من السلع والمنتجات بالمجان بالمناطق الأكثر إحتياجاً .

كما قامت المنطقة الغربية العسكرية بتنظيم إفطار جماعى ضم 5000 فرد من أبناء محافظة مطروح ، فضلاً عن توزيع 1000 قطعة ملابس على الأطفال بالقرى تزامناً مع الإحتفال بعيد الفطر المبارك.

المنطقة الغربية العسكرية تنظم فاعليات لدعم المجتمع المدنى بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

قائد المنطقة الغربية العسكرية

وألقى اللواء أ ح محمد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لأبناء مطروح ، مؤكداً أن القوات المسلحة لا تدخر جهداً لدعم جهود الدولة فى توفير حياة كريمة لأبناء المحافظة .

من جانبهم أعرب أبناء محافظة مطروح عن تقديرهم الكامل للقوات المسلحة وتواصلها المستمر معهم لحل مشاكلهم وتقديم كافة أوجه الدعم لهم .

المنطقة الغربية العسكرية تنظم فاعليات لدعم المجتمع المدنى بمناسبة ذكرى تحرير سيناء
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