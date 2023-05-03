عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الغربية يضبط 4485 كجم لحوم وأسماك غير صالحة خلال حملات تفتيشية

حملات تموينية بالغربية
حملات تموينية بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود الحملات التفتيشية لمديرية الطب البيطري لفرض وإحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية ذات الأصل الحيواني. 

وقامت المديرية بتحرير 42 محضرا وضبط 4485 كجم لحوم وأسماك غير صالحة للاستخدام، خلال حملاتها التفتيشية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر الدولي السابع لكلية التجارة بالعاصمة الإدارية.. صور

وأكد “رحمي”، أن المحافظة تكثف وبقوة من الحملات التفتيشية على منافذ بيع السلع والأسواق لمراقبة الأسعار وجودة السلع المعروضة للمواطنين، مشدداً على الجهات المنوط بها بأعمال المراقبة والتفتيش بعدم التهاون مع المخالفين وإحكام الرقابة والمتابعة على الأسواق بالمحافظة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية

ومن جانبه، أكد الدكتور حاتم أنور، وكيل وزارة الطب البيطري، أن كمية اللحوم المضبوطة تنوعت بين 4473,3 كجم من الأسماك إلى جانب 11,6 كجم من اللحوم المصنعة. 

وأضاف أنور أن المديرية ستستمر في إطلاق وتوجيه الحملات التفتيشية على الأسواق للاطمئنان على جودة السلع ذات الأصل الحيواني المباعة في أسواق ومنافذ البيع بالمحافظة.

الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي السلع المعروضة السلع الغذائي الضفة الغربية السلع والأسواق العاصمة الادارية الطب البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

وزير التعليم : امتحانات الثانوية العامة "أوبن بوك" والتصحيح إلكتروني

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

امتحانات الثانوية العامة.. بث مباشر لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم بعد قليل عبر هذا الرابط

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

موضوعات متعلقة

تدريب الإرهابيين والمخربين.. مجلس الأمن الروسي يوجه اتهامات حادة للدول الغربية

ترشيحاتنا

الجيش السوداني يوافق على هدنة جديدة لمدة أسبوع

اكتر من مليون جنية.. فستان كيم كارداشيان 50 ألف حبة لؤلؤ يشعل السوشيال ميديا

انتصار روسي.. رئيس مجموعة فاجنر يعلن اقتراب سقوط باخموت

زوجته أهانت الملكة.. ترامب ينتقد دعوة الأمير هاري لحفل تتويج تشارلز

تراجع شدد لـ الدولار بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة

أسعار أوبل موكا الجديدة بالسوق المصري | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير ..٣ أطعمة تسخينها في الميكروويف يسبب السرطان

أصابت مشاهير كتير شباب.. كيف تحمى نفسك من جلطة المخ

بـ 3 أيادي .. تفاصيل حالة طفل غريبة فى الهند

دخول فنان مصري شهير الرعاية.. اعرف الأسباب الكاملة لجلطة المخ

فيديو

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

ضبط لحوم فاسدة في الجيزة | ما القصة ؟

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز | الحكومة ترد .. فيديو

أسعار الفراخ راجعة زي زمان | موعد الانخفاض ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ