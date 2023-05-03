بيطري الغربية يضبط 4485 كجم لحوم وأسماك غير صالحة خلال حملات تفتيشية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود الحملات التفتيشية لمديرية الطب البيطري لفرض وإحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية ذات الأصل الحيواني.

وقامت المديرية بتحرير 42 محضرا وضبط 4485 كجم لحوم وأسماك غير صالحة للاستخدام، خلال حملاتها التفتيشية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد “رحمي”، أن المحافظة تكثف وبقوة من الحملات التفتيشية على منافذ بيع السلع والأسواق لمراقبة الأسعار وجودة السلع المعروضة للمواطنين، مشدداً على الجهات المنوط بها بأعمال المراقبة والتفتيش بعدم التهاون مع المخالفين وإحكام الرقابة والمتابعة على الأسواق بالمحافظة.

ومن جانبه، أكد الدكتور حاتم أنور، وكيل وزارة الطب البيطري، أن كمية اللحوم المضبوطة تنوعت بين 4473,3 كجم من الأسماك إلى جانب 11,6 كجم من اللحوم المصنعة.

وأضاف أنور أن المديرية ستستمر في إطلاق وتوجيه الحملات التفتيشية على الأسواق للاطمئنان على جودة السلع ذات الأصل الحيواني المباعة في أسواق ومنافذ البيع بالمحافظة.