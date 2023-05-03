قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من الضفة الغربية

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بعد مداهمات على عدد من محافظات الضفة الغربية، اعتقلت على إثرها 9 فلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة فلسطينيين، من محافظة رام الله والبيرة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وذكرت مصادر فلسطينية، بحسب وسائل الإعلام، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من يمان بعيرات، وآدم حمايل من بلدة كفر مالك، وعبد الكريم أبو عليا، وماجد النعسان من بلدة المغير شرق رام الله، والأسير المحرر مصطفى القاضي من مدينة البيرة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنا وثلاثة من أبنائه من مدينة الخليل.

وقال وسائل الإعلام إن قوات الاحتلال داهمت منزل النائب السابق عزام سلهب التميمي (67 عاما) واعتقلته وأبنائه مالك (25 عاما)، وعبد الله (21 عاما)، وحمزة (20عاما).

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين الفلسطينيين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.