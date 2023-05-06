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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو..الصحة العالمية تعلن مفاجأة عن كورونا..التموين توضح أسباب تحرك أسعار الذهب..سوادني: ميليشيا الدعم السريع أداة في يد الدول الغربية

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

هل يجوز تسمية الأطفال بأسماء الله الحسنى.. أحمد كريمة يرد
رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على سؤال :" هل يجوز تسمية الأطفال بأسماء الله الحسنى".

الصحة العالمية تعلن مفاجأة عاجلة عن فيروس كورونا
أعلنت منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي لها اليوم، أن فيروس كورونا لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية.
 

أوكرانيا تكشف معلومات حول مسيرة انفجرت بمحيط القصر الرئاسي في كييف
رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن اكتشاف أوكرانيا لمعلومات عن المسيرة التي انفجرت بمحيط القصر الرئاسي في كييف، فالجيش الأوكراني يكشف ملابسات الطائرة المسيرة، التي حلقت في محيط القصر الرئاسي في العاصمة كييف قبل أن يتم تدميرها وإسقاطها.
 

مصطفى بكري يطالب بمحاكمة كل من يستغل الأزمة العالمية ويرفع الأسعار
طالب الأعلامى مصطفى بكرى، بمحاكمة كل من يتاجر بالأزمات العالمية وآثارها ويرفع الأسعار. 
 

محلل سوادني: ميليشيا الدعم السريع أداة في يد الدول الغربية
أكد الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم، أستاذ بجامعة أفريقيا العالمية، أن ميليشا الدعم السريع فى السودان إداة فى يد الدول الغربية. 
 

ينقذ حياة الملايين.. حسام موافى يكشف خطورة الكورتيزون على مرضى الحساسية
أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن أخذ الكورتيزون أحد الأسباب الرئيسية التي تساعد على التشخيص المبكر والكشف عن الإصابة بمرض السكري.

700جنيه ..التموين توضح أسباب تحرك أسعار الذهب
قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن سعر جرام الذهب زاد 700 جنيه في 3 شهور، ومازال هناك طلب قوي على شراء الذهب، حيث وجد المصريون في الذهب مخزن قيمة جيد جدا لأموالهم، وملاذ أمن لهم.
 

شوقى علام: المنهجية الإفتائية تقوم على مدرسة وسطية
قال الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، أن المنهجية الإفتائية في دار الإفتاء المصرية تقوم على مدرسة وسطية وهي التكامل بين الأصالة والمعاصرة وبين الماضي والحاضر، وعلى قاعدة الامتنان والاحترام للأسلاف الكرام.
 

المفتي: قيل عن الليث بن سعد أنه أفقه من الإمام مالك
قال الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، إن الإمام الليث بن سعد -رحمه الله- يُعد من أبرز فقهاء مصر على مر العصور، ويلقِّبه المحققون بفقيه مصر، وهو يستحق هذا اللقب عالي القدر لغزارة علمه، وقد عاش في القرن الثاني الهجري وعاصر الإمام مالكًا رضي الله عنه.
 

هل يجوز تسمية الأطفال بأسماء الله الحسنى الصحة العالمية

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