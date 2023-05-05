شوقى علام: المنهجية الإفتائية تقوم على مدرسة وسطية

قال الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، أن المنهجية الإفتائية في دار الإفتاء المصرية تقوم على مدرسة وسطية وهي التكامل بين الأصالة والمعاصرة وبين الماضي والحاضر، وعلى قاعدة الامتنان والاحترام للأسلاف الكرام.

وأضاف شوقى علام خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم حمدى رزق لا يتم تقديس أقوال الاسلاف، أو العمل بها ما دام قد تجاوزها الزمان ولم يؤدِّ العمل بها إلى تحقيق مقاصد الشرع الشريف، ومصالح المكلَّفين.

المدرسة الوسطية

وأوضح المفتى إن هذه المدرسة الوسطية تقوم على الاستناد والاعتماد على آراء أهل الخبرة في التخصصات الأخرى غير الدينية من طب واقتصاد وغيرها، ولعل من أمثلة ذلك استناد دار الإفتاء المصرية مؤخرًا في فتواها عن حكم بخاخة الربو للصائم على كلام أهل الطب في ذلك.



وأشار المفتي إلى أن هذه المدرسة الوسطية تعد امتدادًا لمسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام مرورًا بكبار الأئمة الأعلام داخل مصر وخارجها أمثال الليث بن سعد وابن رشد وغيرهما.