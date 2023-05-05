المفتي: قيل عن الليث بن سعد أنه أفقه من الإمام مالك

قال الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، إن الإمام الليث بن سعد -رحمه الله- يُعد من أبرز فقهاء مصر على مر العصور، ويلقِّبه المحققون بفقيه مصر، وهو يستحق هذا اللقب عالي القدر لغزارة علمه، وقد عاش في القرن الثاني الهجري وعاصر الإمام مالكًا رضي الله عنه.

وأضاف شوقى علام خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامى حمدى رزق قيل عنه إنه فاق في علمه وفقهه الإمام مالك بن أنس، غير أن تلامذته لم يقوموا بتدوين علمه وفقهه ونشره في الآفاق، مثلما فعل تلامذة الإمام مالك، وكان الإمام الشافعي يقول: "الليث أَفقه من مالك إِلا أَنَّ أَصحابه لم يقوموا بِه".

نؤيد ونبارك



وأضاف المفتي: إننا نؤيد ونبارك الدعوات المطالبة بقيام الجامعات الكبرى ومراكز الأبحاث المتخصصة بتجميع فقه وآراء ومرويات الإمام الليث بن سعد من بطون الكتب والأصول، فهو مصدر فخر واعتزاز للمصريين؛ نظرًا لسماحته وفقهه، فضلًا عن قربه من العهد النبوي وعهد الصحابة الكرام.



وأشار إلى أن الأسلاف قد تركوا لنا ثروة فقهية لا مثيل لها في تاريخ الأمم على مرِّ العصور، بيد أنَّ كثيرًا من المسائل التي تقع في دنيا الناس اليوم تحتاج إلى اجتهادٍ جديدٍ يؤدي دوره في تيسير الالتزام بالشريعة الإسلامية في واقع الناس، ولا يكون ذلك إلا باستصحاب قواعد الاجتهاد الأصيلة، ومن أهمها معرفةُ كيفية تنزيل النَّصِّ على الواقع، بحيث يلائم الفقيه بين حاجات الناس، وبين الرأي الفقهي التشريعي.