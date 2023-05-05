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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل يجوز تسمية الأطفال بأسماء الله الحسنى.. أحمد كريمة يرد

أحمد كريمة
أحمد كريمة

رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على سؤال :" هل يجوز تسمية الأطفال بأسماء الله الحسنى".

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أحمد كريمة: أسماء الله الحسنى ليست 99 فقط

وقال الدكتور أحمد كريمة، إنه من حيث الأصل لا مانع، حيث لا مانع، وأن المؤمن كيس فطن حذر،  فهناك أشياء تتماشى مع مقاصد المبادئ العامة للشريعة، وهناك أشياء تناقض ذلك.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن خير الأسماء ما عبد وما حمد، وأن هناك أسماء غير منتشرة في العرف.

ولفت إلى أن اسم عبد الشافي، اسم صحيح، ولكن ليس من الأسماء المشهورة، و المنتشرة في المجتمع، ولذلك هناك أسماء كثيرة فالمواطن من الممكن أن يختار منها لـ أولاده. 

 

أحمد كريمة جامعة الأزهر الأزهر اسماء الله الحسنى

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