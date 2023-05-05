أحمد كريمة: أسماء الله الحسنى ليست 99 فقط

رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على سؤال هل أسماء الله الحسنى 99، وقال إن المشهور 99 اسم، وفق ما وضعها الإمام النووي رحمة الله عليه.

وأضاف أحمد كريمة، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك حديث صحيح فيما معناه "أنَّ أسماء الله الحسنى منها 99 اسمًا من حفظها وآمن بها وعمل بمدلولها فيما لا يختص به سبحانه فله الجنة".

وأشار أحمد كريمة إلى أن "إنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وتِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً إلَّا واحِدًا، مَن أحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ، ومن أحصاها دخل الجنة".

ولفت إلى أنه قام بقراءة كتاب، وكان به 300 اسم لله الحسني، وأن الـ 99 هم المشهورين".

وتابع: "تجميع أسماء الله الحسنى كنت من خلال أحاديث، و رواه، وأن الـ 99 جميعها تليق بالله".