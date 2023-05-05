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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ينقذ حياة الملايين.. حسام موافى يكشف خطورة الكورتيزون على مرضى الحساسية

مرض الحساسية
مرض الحساسية

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن أخذ الكورتيزون أحد الأسباب الرئيسية التي تساعد على التشخيص المبكر والكشف عن الإصابة بمرض السكري.


وقال موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، إن الكورتيزون من أفضل الأدوية التي نستخدمها، ولكنه دواء ذو سمعة سيئة، موضحًا أنه قد تنتج بعض الأعراض السلبية لمرضى الحساسية من أخذ الكورتيزون.

أهمية الجهاز المناعي


وتابع: الكورتيزون ينقذ حياة الملايين، كما أن جميع الأدوية لها آثار سلبية على صحة الأشخاص، وإعطاء الطبيب الكورتيزون للمريض للحفاظ على صحته، على الرغم من وجود العديد من الآثار السلبية له.


وأوضح موافي، أن الجهاز المناعي يعد أكبر نعمة منً الله بها على الإنسان، لمحاربة الأجسام الغربية التي تدخل الجسم، مؤكدًا أن من أهم الأدوية المثبطة لجهاز المناعة هو الكورتيزون.

اعراض السل الإصابة بمرض السكري الجهاز المناعي الحساسية الدكتور حسام موافي

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