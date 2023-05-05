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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشكلة فى الجمجمة .. حسام موافي يحذر من زغللة العين وقت القيء

صدى البلد

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل تتعلق بشأن مرض السكر، قائلا: إن النوع الأول من مرض السكر غير مرتبط بكتلة الجسم.

وحذر حسام موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد من اتباع وصفات أو طرق علاج الإنترنت، والبعد عن ما يقال على السوشيال ميديا، مطالبا بضرورة اتباع وصفات الطبيب في كل حالة؛ لأن مصر بها أطباء على قدر عالٍ من الخبرة.

أنسولين

وعلق حسام موافي قائلا: بعض الحالات في مرض السكر يحتاج لـ أنسولين والبعض يحتاج لحقن أو أقراص، كل ذلك يتوقف على التحليل البولي ورؤية الطبيب للحالة.

وبشأن التقيؤ، أشار أستاذ الحالات الحرجة إلى أن القيء حينما يصاحب صداع أو زغللة عين فهي مشكلة في الجمجمة من الداخل.

الانترنت الحالات الحرجة الجمجمة الدكتور حسام موافي زغللة العين

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