محلل سوادني: ميليشيا الدعم السريع أداة في يد الدول الغربية

أكد الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم، أستاذ بجامعة أفريقيا العالمية، أن ميليشا الدعم السريع فى السودان إداة فى يد الدول الغربية.

وأضاف عبد المجيد، خلال حواره ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري المشهد في السودان في الوقت الحالي يشوبه ضباية كبيرة بعد الحرب بين ميليشا الدعم السريع والجيش.

خلخلة خارجية

وأكد أن السودان يعاني من خلخلة خارجية تزيد من حدة الصراع بين الأطراف المتصارعة.

وأضاف أن هناك مخطط لتقسيم شمال السودان، ولكن الدولة المصرية على قدر كافي من الوعي للتصدي لكافة هذه المخططات.