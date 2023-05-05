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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لجنة طوارئ .. تحرّك في الحكومة السودانية لتسهيل توفير السلع للمواطنين

صدى البلد

دعا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوادني الدكتور جبريل إبراهيم ، جميع الاطراف فى السودان إلى ايقاف الحرب الدائرة حاليا ، مشيرا إلى أن الجميع متفق على أن يكون هناك جيش قومي واحد وأن اتفاق سلام "جوبا" نص علي ضرورة جيش واحد بالسودان.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن جبريل قوله " إن الحرب خلفت أوضاعا إنسانية صعبة جدا "، داعيا الأطراف لإيقاف الحرب التي نجم عنها الدمار في الأنفس والممتلكات والاقتصاد ويحتاج هذا لوقت طويل للإصلاح، مؤكدا أهمية الدمج والتسريح للقوات وصولا إلى جيش واحد ومن ثم الحوار في العملية السياسية. 

وقال إن المواطن السوداني أثبت معدنه الأصيل في استقبال الأسر المتضررة عكس قلة من الناس الذين استغلوا الحرب لرفع الأسعار بصورة كبيرة، داعيا الي التعاون والتكاتف للتخفيف على المواطنين، مشيرا الى أن مجلس الوزراء السوداني كون لجنتين، لجنة عليا للطوارئ الإنسانية والتي تقوم بدورها تماما ولجنة لمتابعة إنسياب السلع والخدمات برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، مؤكدا بذل كل الجهود مع الأطراف لتوفير المواد التموينبة والوقود، مشيراً لأهمية فتح ممرات آمنة لوصول الكوادر الطبية لأعمالهم والمهندسين لتشغيل الأعطال في الكهرباء والمياه.

السودان

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