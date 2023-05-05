الصحة العالمية تعلن مفاجأة عاجلة عن فيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي لها اليوم، أن فيروس كورونا لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية.

أوضحت منظمة الصحة العالمية خلال تصريحات بقناة يورنيوز عربي، أن الوفيات جراء فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) انخفضت بنسبة 95 % منذ بداية العام، لكنها حذرت من أن الفيروس ما يزال موجودا.



وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي "إنه لأمر مشجع هذا الانخفاض المستمر في الوفيات المبلغ عنها جراء كوفيد-19، بالرغم من أن بعض الدول تشهد زيادات في نسب الوفيات، وخلال الأسابيع الأربعة الماضية فقد 14 ألف شخص حياتهم بسبب هذا المرض".



وحذر من أن ظهور متحور XBB.1.16 الجديد يُظهر أن الفيروس ما يزال يتحور، وما يزال قادرا على التسبب في موجات جديدة.