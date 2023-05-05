أوكرانيا تكشف معلومات حول مسيرة انفجرت بمحيط القصر الرئاسي في كييف

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن اكتشاف أوكرانيا لمعلومات عن المسيرة التي انفجرت بمحيط القصر الرئاسي في كييف، فالجيش الأوكراني يكشف ملابسات الطائرة المسيرة، التي حلقت في محيط القصر الرئاسي في العاصمة كييف قبل أن يتم تدميرها وإسقاطها.



وقالت السلطات إن الدرون، هي طائرة أوكرانية فقدت السيطرة عليها بسبب عطل فني محتمل وهو ما جعل الجيش يدمرها تفاديا لأي عواقب، إلا أن سقوط شظاياها تسبب بحرائق في مبان دون وقوع إصابات.

مبني الكرملين

وجاء بيان الجيش الأوكراني ينفي الشكوك حول علاقة روسيا بالطائرة، ردا على استهداف مبنى الكرملين الذي تتهم موسكو القوات الأوكرانية بالضلوع فيه.