على الرغم من محاولة اغتيال بوتين.. روسيا تستعد للاحتفال بيوم النصر

أفاد الكرملين الروسي في نبأ عاجل اليوم الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع مجلس الأمن الروسي التحضيرات ليوم النصر.

وذلك على الرغم من مرور أيام قليلة من محاولة اغتيال بوتين عبر طائرات مسيرة.

وكان قد أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، إمكانية الاتصالات مع واشنطن لتحقيق مصالح موسكو وأهدافها.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لم يستبعد إمكانية الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الاتصالات ستستمر حسب الضرورة لضمان مصالح البلاد.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت أي اتصالات بين موسكو وواشنطن ممكنة في ضوء إنكار الولايات المتحدة بالتورط في حادثة مهاجمة الكرملين بالمسيرات، وهل بقيت أي خطوط تحفظ العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، أجاب بيسكوف: "بالطبع هذا ممكن. بالطبع، أي اتصالات ممكنة لتحقيق أهدافنا، لضمان مصالحنا، بالطبع، ستستمر الاتصالات، إذا لزم الأمر".