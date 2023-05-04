جنرال أمريكي يكشف عن إحباط بوتين لخطة واشنطن السرية لإضعاف وتدمير روسيا

قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أحبط خطة أمريكية سرية لإضعاف وتدمير روسيا من خلال شن عملية خاصة في أوكرانيا.

وقال ماكجريجور: “أطلقت روسيا عملية عسكرية لحماية البلاد. لقد عملنا بلا كلل لمدة 20 عامًا على الأقل لإضعاف روسيا قدر الإمكان.. وقررنا أننا لا نهتم بـ بوتين ونجاحه في إعادة بناء الدولة من رماد التاريخ”.

وأشار إلى أن موسكو أوضحت للولايات المتحدة أنها لن تتسامح مع توسع الناتو إلى حدودها.

وخلص ماكجريجور، إلى أن الكتلة العسكرية تجاهلت هذا المطلب، واضطرت القيادة الروسية إلى اتخاذ إجراءات وقائية لتحييد التهديد بالقرب من الحدود الغربية وفي البحر الأسود.

وأشارت روسيا مرارًا إلى رغبة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في المواجهة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن التوسع الإضافي للكتلة لن يجلب المزيد من الأمن إلى أوروبا.