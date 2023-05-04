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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن التصدي لهجوم أوكراني على سيفاستوبول

أرشيفية
أرشيفية

قالت السلطات الروسية، اليوم الخميس، إن طائرة مسيرة أوكرانية أسقطت بالقرب من قاعدة جوية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، في أحدث حلقة في سلسلة من هذه الحوادث في الأيام الأخيرة.

وقال ميخائيل رازفوجاييف حاكم سيفاستوبول، الذي نصبته موسكو على “تلجرام”: “هجوم آخر على سيفاستوبول. في حوالي الساعة السابعة مساء دمرت قوات الدفاع الجوي طائرة جوية بدون طيار في منطقة مطار بيلبيك”.

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وبالأمس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي أسقطت مسيرتين أوكرانيتين فوق شبه جزيرة القرم.

وقال أوليج كريوتشكوف، مستشار زعيم شبه جزيرة القرم، إن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين بدون طيار في شبه جزيرة القرم.

وكتب كريوتشكوف، عبر “تلجرام”، "أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرتين بدون طيار”، طالبًا عدم نشر لقطات لنظام الدفاع الجوي. 

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