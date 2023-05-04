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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من المخابرات الأمريكية بشأن استخدام روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا

النووي الروسي
النووي الروسي

قالت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تعتبر أنه "من غير المحتمل” أن تستخدم روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا.

وقالت هاينز خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي ردًا على سؤال ذي صلة: "فيما يتعلق بمجتمع الاستخبارات، نعتقد أنه من غير المحتمل أن تستخدم روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفريل هاينز، إن أوكرانيا من المرجح ألا تكون قادرة على مواجهة روسيا في ساحة المعركة في حالة حدوث انخفاض كبير في المساعدات العسكرية الغربية.

وأضافت أن "أوكرانيا لا تزال تعتمد بشكل كبير على إمدادات المساعدات العسكرية الأجنبية ومن المرجح ألا تكون قادرة على مواجهة التفوق النسبي لروسيا في القوى العاملة والموارد إذا توقفت معظم المساعدات العسكرية الغربية عن القدوم”.

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وقالت هاينز، إن أوكرانيا لا تزال تضع اللمسات الأخيرة على وقت وحجم الهجوم المضاد ونطاق العملية الهجومية المخطط لها.

وأضافت: "القوات المسلحة الأوكرانية ما زالت تضع اللمسات الأخيرة على الأولويات المحددة وتوقيت وحجم الهجوم”.

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