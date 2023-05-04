أوكرانيا بريئة.. قرار جديد من المخابرات الأمريكية بشأن حادث الكرملين

قال رئيس المخابرات الوطنية الأمريكية ويليام بيرنز اليوم، إنه لا يوجد دليل على تورط أوكرانيا في الهجوم على الكرملين بمسيرات لاغتيال بوتين.

ومن جانبه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف لا تستهدف بوتين أو روسيا، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ونفى زيلينسكي، أمس الأربعاء، مسؤولية بلاده عن محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد هجوم بطائرة مسيرة على مقر الرئاسة الروسية "الكرملين".

وأوضح زيلينسكي أنه يقاتل فقط من أجل حرية بلاده ، يدافع عن القرى والمدن داخل بلاده وأنه ليس لديه علاقة بالأمر، كما أشار إلى افتقار أوكرانيا لمثل الأسلحة التي استخدمت في الهجوم.