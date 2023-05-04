المخابرات الأمريكية تعترف بـ الفشل بسبب روسيا والصين

قال رئيس المخابرات الأميركية ويليام بيرنز اليوم، إن الولايات المتحدة لا تستطيع منع التقارب الروسي مع الصين.

في السنوات الأخيرة وبعد الحصار الاقتصادي الذي نفذته الدول الغربية بقيادة أمريكا علي روسيا بعد الحرب الأوكرانية، أصبحت الصين شريكًا تجاريًا مهمًا بشكل متزايد لروسيا حيث تسعى إلى تخفيف تأثير العقوبات الاقتصادية التي تفرضها بعض الدول.

وفي وقت سابق اتهمت الخارجية الأمريكية بكين بتوريد أسلحة وذخيرة "فتاكة" لروسيا، وهو ما تنفيه الصين بشدة. ومن ناحية أخرى، هدد الاتحاد الأوروبي بكين من تجاوز "الخط الأحمر" وإلا فإنها تعرض نفسها للعقوبات.

ومن جانبها نفت الخارجية الصينية تقديم أي نوع من أنواع الأسلحة الفتاكة إلي روسيا واتهمت واشنطن أنها سبب الحرب الأوكرانية. وفي إطار جهود بكين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، طالبت بكين موسكو وكييف بالحوار لإنهاء الحرب.