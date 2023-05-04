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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين قلص طموحاته.. المخابرات الأمريكية تفجر مفاجآت جديدة بشأن حرب أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قالت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، اليوم الخميس، إنه من المحتمل ألا تكون روسيا قادرة على شن عملية هجومية كبيرة هذا العام بسبب نقص الذخيرة والقوى العاملة، سواء نجح الهجوم المضاد الأوكراني أم لا.

وقالت هاينز، في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: “في الواقع، إذا لم تبدأ روسيا تعبئة إلزامية وتأمين إمدادات ذخيرة لطرف ثالث بما يتجاوز عمليات التسليم الحالية من إيران وغيرها ، فسيكون من الصعب عليهم الاستمرار في عمليات هجومية متواضعة”.

وأضافت أن “بوتين قد قلص على الأرجح من طموحاته على المدى القريب في أوكرانيا للنظر في انتصار لتعزيز السيطرة على الأراضي المحتلة في شرق وجنوب أوكرانيا، والتأكد من أن أوكرانيا لن تصبح حليفًا في الناتو”.

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وعلى الرغم من هذا التقييم، قالت هاينز، إنه “من غير المرجح أن تتفاوض روسيا هذا العام ما لم تغير العوامل السياسية تفكيره”.

وأشارت إلى أن القوات الروسية تستعد “لمواقع دفاعية جديدة” للهجوم المضاد الأوكراني، وقد سيطرت علي مساحة أقل في أبريل مقارنة بأي من الأشهر الثلاثة السابقة.

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