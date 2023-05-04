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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا تعلن دعمها لخطط الصين والفاتيكان لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال وزير خارجية إيطاليا، أنطونيو تاجاني، اليوم الخميس، إن روما تدعم خطط الصين والفاتيكان لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا وإنهاء الحرب.

وحسب وكالة الأنباء الإيطالية “آكي”، قال تاجاني: “إيطاليا تدعم كل مبادرات السلام، نحن ندعم مبادرة الفاتيكان، ومبادرة الصين”.

وأضاف: “نحن نأمل في أن تؤدي مبادرة الصين ومبادرة الفاتيكان إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا".

وتابع قائلا: "نريد تحقيق السلام ونسعى من أجله”.

وأكد وزير خارجية إيطاليا، أن “السلام لا يعني استسلام أوكرانيا".

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وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، إنه ألغى زيارته إلى فرنسا بعد انتقادات وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، لرئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني.

وكتب تاجاني في تغريدة علي “تويتر”: "لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقرراً مع وزير الخارجية الفرنسية كاترين كولونا”.

وأضاف أن إهانات وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، بحق رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، غير مقبولة.

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