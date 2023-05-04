مفاجأة.. روسيا تعلن اقتراب نهاية "العالم الأمريكي"

قال الممثل الدائم لـ روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، إن هيمنة الغرب أو العالم الأمريكي على وشك الانتهاء.

وكشف نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن “الإجراءات طويلة الأمد والمنهجية والمتسقة التي اتخذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لخلق تشكيل كاره للروس والقومية والنازية الجديدة على حدودنا، أثارت أزمة عميقة في نظام العلاقات الدولية".

وأضاف: “على الرغم من استمرار واشنطن ولندن وبروكسل وعدد من العواصم الأخرى في الصراخ في حالة جنون من العدوان الروسي غير المبرر المزعوم، فإن الأسباب الحقيقية للتحولات التكتونية التي نلاحظها اليوم مفهومة جيدًا من قبل أي مراقب أكثر أو أقل تدريبًا”.

وقال: "بالإضافة إلى الانقلاب المناهض للدستور في كييف في عام 2014 والتساهل الذي دام ثماني سنوات في جرائم نظام كييف ضد السكان المدنيين في جنوب شرق أوكرانيا، فإن هذا أيضًا هو رفض الغرب الجماعي من مبدأ عدم تجزئة الأمن لصالح توسع الناتو ".

وشدد نيبينزيا على أن "مسألة أين ننجرف وكيف سيبدو النظام المتجدد للعلاقات الدولية لا تزال مفتوحة اليوم. هناك شيء واحد واضح.. العالم لن يكون الهيمنة أحادية القطب والغرب أو العالم الأمريكي سوف يتراجع".