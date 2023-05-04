لأول مرة.. سفيرة واشنطن لدى موسكو تزور سجينا أمريكيا في روسيا|ما القصة؟

زارت السفيرة الأمريكية لدى روسيا، لين تريسي، اليوم الخميس، جندي مشاة البحرية الأمريكية السابق بول ويلان، المسجون في روسيا منذ أكثر من أربع سنوات، في موردوفيا، وهي منطقة بجنوب شرق روسيا بعيدة عن موسكو.

وقالت السفارة الأمريكية في روسيا على “تويتر”: “اليوم، زارت السفيرة تريسي بول ويلان في سجن IK17 في موردوفيا”.

وأضافت أن “الحكومة الأمريكية ستستمر في التواصل مع السلطات الروسية بشأن قضيته حتى يتمكن بول من العودة إلى الوطن في أقرب وقت ممكن”، واصفة إطلاق سراحه بأنه “أولوية مطلقة”.

وكان المواطن الأمريكي، الذي يحمل أيضًا الجنسية الأيرلندية والبريطانية والكندية، احتُجز في روسيا في ديسمبر 2018 وحُكم عليه لاحقًا بالسجن 16 عامًا بتهمة التجسس، وهو ما ينفيه بشدة.

في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، في ديسمبر، وصف ويلان معسكر الاعتقال بأنه “أفضل من معظم المعسكرات في روسيا لأن معظمهم من الأجانب محتجزون هنا، لكن الظروف سيئة للغاية”.

وعلى الرغم من أن يوم الخميس كان أول زيارة شخصية لتريسي، فقد تحدثت عبر الهاتف مع ويلان في الماضي.

ولم تتمكن الحكومة الأمريكية من ضمان الإفراج عن ويلان العام الماضي عندما أعادت إلى الوطن اثنين آخرين من الأمريكيين المحتجزين: تريفور ريد في أبريل وبريتني جرينر في ديسمبر .