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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الخارجية الأوكرانية: علاقتنا مع مصر قوية.. وشراكتنا وثيقة في التجارة والسياحة

أوكرانيا
أوكرانيا

قال يفهين ميكيتينكو مستشار وزير الخارجية الأوكراني، إن العلاقة بين القاهرة وكييف قوية، وهناك شراكات وثيقة في التجارة والصناعة والسياحة والعديد من المجالات.

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وأضاف مستشار وزير الخارجية الأوكراني، في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن ما تفعله روسيا في أوكرانيا حرب حقيقة مستمرة منذ عام 2014، ومنذ العام الماضي روسيا دخلت بكل قواتها إلى أوكرانيا، وهي من أقوى الدول، ومن المعروف أن الجيش الروسي هو الثاني على مستوى العالم.

 

وأوضح أن الشعب الأوكراني كان يعيش في سلام، واستيقظ في الرابع والعشرين من فبراير من العام الماضي على أصوات انفجارات لصواريخ وقذائف روسية على العاصمة الأوكرانية كييف.

 

وأشار المستشار الأوكراني، إلى أن القرم مناطق أوكرانية محتلة منذ 2014، وأن 160 دولة من دول العالم صوتوا من أجل أوكرانيا في الأمم المتحدة في هذ القضية، وهو ما يثبت صحة الموقف الأوكراني.

 

وتابع أن أوكرانيا تستخدم مسيرات لاستهداف مناطق عسكرية فقط، في حين أن روسيا تستخدم مسيرات نووية لقصف المنشآت والبنى التحتية وسكك الحديد ومحطات كهرومائية، بالإضافة إلى مناطق آمنة يقطن بها المواطنون.

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