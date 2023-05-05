الاتحاد الأوروبي يرفض خطة الصين للسلام في أوكرانيا ويفضل مقترح زيلينسكي

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن خطة السلام المناسبة لجميع الأطراف لإنهاء الحرب في كييف، هي خطة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورفض خطة الصين.



وقال بوريل، خلال مشاركته في مؤتمر أعضاء الاتحاد الأوروبي حول "حالة الاتحاد لعام 2023" المنعقد في إيطاليا، إن "الحرب في أوكرانيا ستنتهي عاجلا أو آجلا، لكن الطريقة التي ستؤول إليها الأمور على أرض المعركة مهمة".



وأكد بوريل أن "خطة السلام الوحيدة والمناسبة للجميع لإيقاف الحرب الروسية ضد أوكرانيا هي خطة زيلينسكي وليس مقترح الصين".

وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي يبذل جهوده من أجل تعزيز إنتاج الذخائر لتزويدها لأوكرانيا.



كما أكد بوريل أنه يريد زيارة بكين مستقبلا بعد إلغائها في وقت سابق بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب بوريل الأتحاد الأوروبي يريد الحفاظ على علاقته مع الصين لدعم مصالحه، وحث الأتحاد على عدم دفع الصين بأتجاه روسيا.