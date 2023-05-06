مصرع عامل و إصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالبحيرة

لقي عامل مصرعه وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل بطريق «حوش عيسى_ دمنهور» بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة والمصابون إلى مستشفى حوش عيسى العام وحرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة نارية

ورد إخطارا إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل بطريق« حوش عيسى_ دمنهور» بنطاق دائرة شرطة المركز مما أدى إلى مصرع عامل وإصابة 3 آخرين وحرر محضر بالواقعة

تحديد هوية المتوفي

وأسفر الحادث عن مصرع محمد رمضان عبدالصمد، 30 سنة، مقيم أبو المطامير، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة.

فيما أصيب كل من " محمد رمضان عبداللطيف، 25 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، بدر رمضان عبدالصمد، 5 سنوات مصاب بكدمات متفرقة من الجسم، وآخر مجهول الهوية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، جميعهم مقيمين مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة

نقل المصابين إلى المستشفى

ونقل المصابون إلى مستشفى أبو المطامير العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة