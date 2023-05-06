ضبط 3 محطات بالبحيرة تبيع السولار بأزيد من السعر الرسمى

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر و تعليمات مفتاح عبد اللطيف مدير عام التجارة الداخلية، شن الحملات التموينية المكثفة على محطات المواد البترولية بمدن ومراكز المحافظة

وأسفرت الحملات التى قامت بها المديرية بمركز كوم حماده عن ضبط 3 محطات للوقود تقوم ببيع السولار بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق مكاسب غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية على محطات الوقود لمتابعة الإلتزام بصرف الوقود عقب رصد الكميات الموجودة بسجل 21 بترول الخاص بالمحطات، وبالتزامن مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية.