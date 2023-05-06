سكرتير عام البحيرة يتابع انتظام العمل بجميع المواقف.. صور

أكد كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة انتظام العمل بجميع المواقف بالمراكز والمدن والالتزام بالتعريفة الجديدة واتخاذ إجراءات رادعة على الفور حيال أى مخالفة سواء بزيادة التعريفة أو بمخالفة خطوط السير.

جاء ذلك خلال رئاسته لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بحضور وهدان السيد مدير عام إدارة الأزمات والكوارث وأعضاء الغرفة المركزية.

وتتم على مدار الساعة متابعة جهود الوحدات المحلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن وكذا الإلتزام بالاعلان عن التعريفة الجديدة بالمواقف وكذا على السيارات وإلتزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بتعريفة الركوب المقررة وكذا الإلتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل مركبة.

وتهيب المحافظة بالسادة المواطنين فى حالة اى شكوى يتم التواصل مع الغرفة المركزية على الارقام التاليه:- 114 الخط الساخن.

0453349447 او 0453356240 او 0453356397 فاكس أو محمول رقم 01119996050