مصرع وإصابة 3 أشخاص فى إنقلاب سيارة على طريق وادي النطرون بالبحيرة

لقى عامل مصرعه وأصيب 2 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلوا إلى مستشفى وادي النطرون العام وحرر محضر بالواقعة.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى مصرع عامل وإصابة 2 آخرين بجروح متفاوتة، ونقلت الجثة والمصابان إلى مستشفى وادي النطرون العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية المتوفي

وأسفر الحادث عن مصرع" حبيب إ. ح »، 47 سنة، مقيم محافظة قنا، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وأصيب كل من«محمد م. ر »، 24 سنة، مقيم العياط الجيزة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسري، «يوسف ع ال »، 16 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

ونقل المصابان إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.