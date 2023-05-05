البحيرة.. مصرع طالب غرقا في ترعة بإيتاي البارود

لقى طالب مصرعه إثر غرقه داخل ترعة بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة ايتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة طالب جراء غرفة داخل ترعة بدائرة شرطة المركز وحرر محضر بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة طالب يدعى 'إبراهيم عبدالله مطر"، 16 سنة، مقيم قرية العيون بمركز ايتاي البارود.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.