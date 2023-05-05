تقديم خدمات طبية وإجراء تحاليل لـ230 مواطنا خلال قافلة سكانية بالبحيرة

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة قافلة سكانية بقرية طاهر مرزوق التابعه لقرية كوم زمران تضمنت تقديم خدمات لأبناء القرية والقرى المجاورة كالآتي :



الصحة : تم تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات (80 باطنة - 90 أطفال - 30 نساء - 30 تحاليل طبية).

الطب البيطرى: رش ضد الطفيليات الخارجية لعدد ( 500 اغنام - 200 ابقار - 50 دواب) كما تم توعية المواطنين بمبادرة تطوير مراكز تجميع الالبان وكذلك التوعية بضرورة التحصينات والتطعيمات.

وخلال القافلة تم التوعية بأهمية صحة المرأة و أورام الثدي و كيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

كما تم القاء الضوء حول قانون الطفل وتفعيل خط النجده 16000.

في إطار الجهود المبذولة لتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر إحتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.