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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 89 ألف لتر سولار بمحطتين بمركزى أبو حمص وإيتاي البارود بالبحيرة

حملات تمونية بالبحيرة
حملات تمونية بالبحيرة

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة  بتكثيف الحملات التموينية على محطات الوقود لمتابعة الإلتزام بصرف الوقود عقب ترصيد الكميات الموجودة بسجل 21 بترول الخاص بالمحطات.

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تنفيذ 98 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بنطاق 11 مركز بالبحيرة

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بعد زيادة سعر السولار.. تعريفة الركوب الجديدة بجميع مواقف محافظة البحيرة

و بالتزامن مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التى أقرتها وزارة البترول بزيادة سعر لتر السولار بقيمة واحد جنية ليصبح سعره 8.25 جنية للتر، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة م/ مجدي الخضر حملات تموينية مكثفة على محطات المواد البترولية بمركزى أيتاى البارود وأبو حمص أسفرت عن ضبط :-

- 55 ألف لتر سولار بمحطة بأبو حمص أمتنع صاحب المحطه عن البيع.

- 34 ألف لتر سولار  بمحطة بايتاى البارود   
امتنع صاحب المحطه عن البيع  وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

البحيرة الإعلان عن الأسعار الحملات التموينية التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة المواد البترولية تكثيف الحملات التموينية حملات تموينية مكثفة

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